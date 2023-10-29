رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تستعد لقصف مستشفى الشفاء في غزة بحجج واهية.. وأعداد ضحايا القصف موثقة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد شتية”، أن إسرائيل تستعد لقصف مستشفى الشفاء في قطاع غزة بحجج واهية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن جميع الأرقام التي تتحدث عن الضحايا والشهداء والمصابين في غزة، هي أرقام صحيحة وتصدر من وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد بأن السلطة الفلسطينية تضغط على كافة الأطراف الدولية والإقليمية لمنع تكرار نسخة ثانية من مستشفى المعمداني.