رئيس الوزراء الفلسطيني يحذِّر من سياسات الأمر الواقع للاحتلال

المناطق_واس

حذَّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من سياسات الأمر الواقع، التي يفرضها جيش الاحتلال في الضفة الغربية؛ لتدمير حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني، في مكتبه برام الله، الوزير الأول المنسق للأمن القومي بجمهورية سنغافورة تيو تشي هين.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن جيش الاحتلال يعمل على فرض وقائع على الأرض غير قابلة للتراجع، إضافة إلى التدمير الممنهج لحل الدولتين وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وبيَّن أن جيش الاحتلال يواصل عمليات القتل والتوسع الاستيطاني، إضافة إلى أنه لم يتوقف عن سياسة قرصنة الأموال الفلسطينية؛ بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني.