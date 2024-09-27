رئيس الوزراء اللبناني يدعو المجتمع الدولي لردع الاحتلال ووقف حرب الإبادة

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دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، الموجود حاليا في نيويورك، اليوم الجمعة المجتمع الدولي إلى “ردع إسرائيل ووقف حرب الإبادة التي تشنها” على بلاده.

وتابع ميقاتي “المعلومات المتوافرة عن سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت”، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

العدوان على لبنان

وأكد ميقاتي “العدوان الجديد يثبت أن العدو الإسرائيلي لا يأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف إطلاق النار ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ردع هذا العدو ووقف طغيانه وحرب الإبادة التي يشنها على لبنان.”

وأجرى ميقاتي “اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون واطلع منه على المعلومات المتوافرة عن العدوان”.

غارات على بيروت

كما أجرى اتصالا بمنسق “اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات” الوزير ناصر ياسين “وأعطاه توجيهاته لاستنفار كل الأجهزة المعنية لا سيما في ضوء المعلومات التي تشير إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا نتيجة العدوان”.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن مساء اليوم سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى انهيار عدد من المباني.

وتوجهت سيارات الإسعاف والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني إلى المكان المستهدف لنقل المصابين.