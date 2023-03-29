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رئيس الوزراء اللبناني يصل إلى المدينة المنورة

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس 2023 - 8:11 مساءً

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وصل دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان نجيب ميقاتي إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما – .

 

وكان في استقبال دولته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعددٌ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس 2023 - 8:11 مساءً
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Waleed

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