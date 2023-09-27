رئيس الوزراء المؤقت في جمهورية باكستان الإسلامية يصل المدينة المنورة

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وصل دولة رئيس الوزراء المؤقت في جمهورية باكستان الإسلامية أنوار الحق كاكر إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد المنطقة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف بن عبدالله الزهراني ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.