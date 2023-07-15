رئيس الوزراء الهندي يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

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استقبل دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي، في مقرِّ رئاسة الوزراء في العاصمة نيودلهي اليوم، معاليَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وجرى خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات، من بينها التنوّع الهندي في إطار دستور البلاد الوطني بمبادئه الحضارية.

عقِب ذلك نظم المركز الثقافي الإسلامي الهندي احتفاءً بزيارة وفد الرابطة محاضرة لمعالي الدكتور العيسى، بحضور كبار القيادات الدينية الإسلامية في الهند من مفتين وعلماء وقيادات دينية من مختلف التنوع الديني والفكري الهندي.

و تناول معاليه معالم مهمّةً في القيم الإسلامية، مستعرضاً نماذج متعددة لرُقيها الحضاري، وبناء جسور التفاهم والسلام بين الحضارات، وتعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب، مؤكِّداً أن المسلم يقوده إيمانه إلى استيعاب حكمة الخالق سبحانه وتعالى في التنوع الإنساني.

وأكد أن المكوّن الإسلامي في الهند يعتزّ بوطنيته ومؤسسات دولته، وبانتمائه للأمة الهندية، مشدِّداً على ضرورة أن يكون الوعي الديني أداةَ تعزيزٍ للتفاهم والتعايش والتعاون بتقدير ومحبة متبادلة.

من جانبه رحب مستشار الأمن القومي بالأمين العام للرابطة، مؤكداً أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الخلافات هي الحوار تحت مظلة التعايش والمصالح المشتركة.