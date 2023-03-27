رئيس الوزراء اليمني يؤكد الاهتمام ببناء جيش قوي

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اطلع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك من وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، وقائد قوات الدعم والإسناد بالتحالف العربي اللواء سلطان البقمي، على نتائج الزيارات الميدانية التي نفذوها لعدد من جبهات القتال والمناطق والمحاور العسكرية في مأرب والمهرة وسقطرى والساحل الغربي، وعلى الحالة المعنوية للأبطال المرابطين في ميادين البطولة والشرف في ظل توحيد الهدف في كل جبهات القتال لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وناقش رئيس مجلس الوزراء، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً لقيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة الدعم والإسناد، التطورات على الصعيد الميداني والعسكري في ضوء المستجدات الأخيرة.

واستعرض الاجتماع، خطة وزارة الدفاع لتنسيق أعمال المحاور والجبهات في غرفة عمليات مشتركة موحدة على امتداد المناطق المحررة، إضافة إلى الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، تنفيذاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

وفي مستهل الاجتماع نقل رئيس الوزراء إلى القيادات العسكرية وجميع الأبطال على امتداد الجبهات تحيات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وتقديرهم لكل الجهود التي يبذلونها والتطلعات المعقودة عليهم في هذه المرحلة المهمة. منوهاً بالخطوات المتخذة لتنفيذ برنامج الحكومة في بناء جيش قوي على أسس مؤسسية ومهنية، وتحييد مؤسستي الجيش والأمن عن الصراعات السياسية.

وثمن رئيس الوزراء دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودورهم الحاسم في منع انهيار الدولة وحماية مصالح الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة المؤسسات وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام.