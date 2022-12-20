رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يُثير الجدل بشأن ميسي

وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم إلى العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس، صباح اليوم من أجل الاحتفال مع الجماهير بعد الفوز بكأس العالم 2022، حيث حسم اللقاء ضد فرنـــسا بركلات الترجيح.

ونجحت الأرجنتين في التفوق على فرنسا في نهائي البطولة بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثية لمثلهم، فيما تفوق التانجو بضربات الجزاء فيما بعد و توج باللقب.

وأثار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، جدلًا واسعًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث هنأ خلالها الرئيس الأرجنتيني “ألبرتو فرنانديز” بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العالم قطر 2022.

وكتب بايدن عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مبروك يا ألبيرتو، ولكل أرجنتيني بعد ذلك القتال الشرس في النهائي، وهذا الفوز المتسحق، أتعلم؟ أعتقد أن ليونيل ميسي هذا لديه مستقبل مشرق”.

وعلقت الجمــاهير المحبة لليو، التي لم تفهم ماذا يعتقد بايدن، ووصل ميسي إلى عامه الـ 35، وبات على مشارف إنهاء مسيرته تمامًا، كما أن بعض الجماهير تفهمت أنها محاولة من بايدن للتعبير عن إعجابه لميسي، ولكن ربما جاءت بسبب عدم اهتمام أمريكا بكرة القدم.

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