رئيس برشلونة السابق: ريال مدريد احتفلوا وكأنهم وصلوا للقمر

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صرح رئيس برشلونة السابق جوان غاسبارت أنه قضى فترة ما بعد الظهيرة يوم الأحد في مشاهدة احتفالات ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا على القناة الخاصة بالنادي، معتبراً أن طريقة احتفال بطل الدوري الإسباني تختلف تماماً عن أسلوب النادي الكتالوني.

ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا الخامسة عشرة يوم السبت الماضي. واحتفل فريق كارلو أنشيلوتي في ويمبلي مع المشجعين في الملعب، لكن الحفلة الكبيرة كانت جاهزة يوم الأحد في مدريد، حيث توجه اللاعبون إلى المقر الرئيسي للمدينة ومبنى البلدية إلى أن انتهى بهم الأمر في ملعب سانتياغو برنابيو.

رئيس برشلونة السابق ينتقد احتفالات ريال مدريد

وطوال الاحتفال امتلأت الشوارع بجماهير الفريق، وبث النادي الفعاليات على قناته، التي تابعها غاسبارت، الذي تولى رئاسة برشلونة بين 2000 و2003، وقال: “لقد تابعت الاحتفال بأكمله. لم أستمتع به، لكني شاهدته”.

وأضاف: “إنهم يعرفون كيف يحتفلون عندما يفوزون. عندما نخسر فإننا نعاني أكثر منهم وعندما نفوز نحتفل به بطريقة مختلفة تماماً. هم يحتفلون به وكأنهم وصلوا إلى القمر، أو حققوا المستحيل. نحن أكثر حذرا في الاحتفال، وأقل إثارة”.