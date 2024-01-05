رئيس بلدية الشقيق: أكثر من 300 ألف زائر لموسم “شتاء الشقيق”.. ولدينا تنوع في الفرص الاستثمارية المقدمة

أكد رئيس بلدية الشقيق المهندس “محمد الحكمي”، أن هناك أكثر من 300 ألف زائر قام بزيارة موسم “شتاء الشقيق”.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن هناك تنوع كبير في الفرص الاستثمارية التي يقدمها “شتاء الشقيق”، مما يجعلها واجهة سياحية ممتازة.

وقد أعلنت أمانة منطقة جازان في وقت سابق، ممثلة في بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب؛ عن طرح “100” فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة خلال موسم شتاء جازان الحالي، للراغبين في الاستثمار عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق، محمد بن علي حكمي، أن الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل العديد من المواقع الخاصة بالجلسات، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومواقع استثمارية متنوعة في مجالات تقديم المأكولات والشاي والقهوة، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والأسر المنتجة بمركز الشقيق، وغيرهم من أبناء وبنات الوطن.