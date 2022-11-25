رئيس بلدية القطيف: اعتماد التوجه التنموي لتطوير جزيرة دارين وتاروت يأتي استمرارًا لمسيرة التطور والنماء

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أعرب رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني، عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله – ، بمناسبة إعلان قرار إنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت بمحافظة القطيف.

وأوضح المهندس القرني، أن هذا القرار يأتي استمرارًا لمسيرة النماء والتطور التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030 وحرص حكومتنا الرشيدة بتطوير وإحداث التنمية الشاملة بجميع مناطق المملكة دون استثناء؛ بالارتكاز على نقاط القوة في كل منطقة.

وأشار إلى أن جزيرة دارين وتاروت تمتلك مزايا نسبية بالغة الأهمية من الناحية التاريخية والزراعية والثقافية والجغرافية، حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة، وتضم أكثر من 11 موقعا تراثيا، وتحتضن ميناء دارين أحد أقدم الموانئ وأعرقها على ساحل الخليج العربي، منوهاً بأن المؤسسة الجديدة ستعمل على تطوير جزيرة دارين وتاروت بما يتناسب مع تاريخها العريق وبيئتها الجاذبة، وذلك عن طريق خطط وبرامج نوعية، تستهدف رفع مستوى جودة الحياة واستحداث خدمات وأنشطة ترفيهية وسياحية، تظهر الوجه التنموي لهما، إلى جانب الحرص على جذب الاستثمارات وضخها في صورة مشاريع تنموية.