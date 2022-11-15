رئيس بلدية النعيرية يتفقد محطات تصريف مياه الأمطار واستعدادات البلدية لاستقبال موسم الامطار لهذا العام

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تفقد رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس محمد بن علي اليامي مساء أمس الاثنين الموافق 20/4/1444هـ، يرافقه عدد من مدراء الإدارات بالبلدية، جاهزية محطات مياه الأمطار واستعدادات البلدية لاستقبال موسم هذا العام.

وأوضح رئيس البلدية بأنه تم إعداد خطة طوارئ للتعامل مع موسم الأمطار، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة, كما أكد على استمرار الجولات الميدانية للتأكد من الجاهزية واستعداد البلدية بكافة الامكانيات.

وأضاف المهندس اليامي بأن البلدية قامت بتنظيف غرف التفتيش وخطوط الشبكة والمناهيل ومجاري المياه، من الشوائب.

وأكد رئيس البلدية على ضرورة العمل الجماعي في التعامل مع حالات الطوارئ واتخاذ كافة الاحتياطات الاستباقية كأعمال الصيانة والمعالجة الفورية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة.

وأبان المهندس اليامي بأن البلدية وضعت جميع مرافقها وأجهزتها في حال استعداد تام لمواجهة أي حالات طارئة أثناء هطول الأمطار .