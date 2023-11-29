رئيس بلدية غزة: التقديرات الأولية تشير إلى تدمير أكثر من 60% من الوحدات السكنية بالقطاع

أكد رئيس بلدية غزة “يحيى السراج”، أن التقديرات الأولية تشير إلى تدمير أكثر من 60% من الوحدات السكنية بقطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القصف الإسرائيلي عمد إلى استهداف المنشآت المدنية والصحية بشكل مباشر.

وأوضح أن هناك أحياء مدمرة بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى أن الطاقم المدني والدفاع المدني في القطاع منهك بسبب الحرب.