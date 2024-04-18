رئيس بلدية محايل يتفقد مركز تهامة بلسمر وبلحمر

المناطق_عمر آل قايد

قام رئيس بلدية محايل عسير أحمد بن عامر العربي، يرافقه عددٌ من مسؤولي البلدية، ضمن جهود البلدية لرفع كفاءة جودة الحياة، وامتدادًا للجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية للوقوف على الخدمات المقدَّمة للمواطنين والاطلاع على المشاريع الجارية فيها، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تقديم الخدمات بمركز الخدمات البلدية بتهامة بلسمر وبلحمر.

وتهدف هذه الجولة للوقوف ميدانيًا على ما يتم تنفيذه وإنجازه من مشاريع تنموية وخدمية، والتأكيد على إنهائها وفق الجداول الزمنية مع ضرورة الالتزام بالجودة ومعايير السلامة المعتمدة احتياجات الأهالي، والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم.

وشدد رئيس البلدية خلال الجولة برفع نسبة الإنجاز للمشاريع القائمة والتأكيد على جودة الأعمال وأهمية تطبيق برامج جودة الحياة، ومفهوم أنسنة المدن فيها، مشيراً إلى أن خطة التحول البلدي، تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني ودعا رئيس البلدية الجميع الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.