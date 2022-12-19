رئيس تركمانستان يستقبل وزير الخارجية

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استقبل فخامة الرئيس سيردار بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، في القصر الرئاسي بالعاصمة عشق آباد، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى تركمانستان.

ونقل سموه في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله ـ، لفخامته، وتمنياتهما لتركمانستان حكومة وشعباً المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.

عقب ذلك، صرح سمو وزير الخارجية للإعلام التركمانستاني، حيث أشاد سموه باللقاء الإيجابي الذي جمعه بفخامة رئيس تركمانستان، وأن المملكة تربطها علاقة متميزة بتركمانستان، منوهاً بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والممتدة لنحو 30 عاماً.

وعبّر سموه عن التقدير الكبير الذي تكنّه المملكة العربية السعودية لحكومة وشعب تركمانستان الشقيق، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوطيدة، واستكشاف الفرص الجديدة في المجالات كافة، ونقلها إلى آفاقٍ أرحب وأوسع.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان سعيد بن عثمان بن سويعد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.