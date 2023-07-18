رئيس تركيا يُغادر جدة

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غادر جدة اليوم, فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا, عقب زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا محمد الحربي، وسفير تركيا لدى المملكة فاتح أولو صوي، ومدير المراسم الملكية بمكة المكرمة أحمد بن ظافر.