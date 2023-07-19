رئيس جامعة الإمام يرعى حفل تخريج الدفعة17 من طلاب كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

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رعى معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم حفل تخريج الدفعة17 من طلاب كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، بحضور عدد من منسوبي الجامعة، وأولياء أمور الطلاب، وذلك في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم بمبنى المؤتمرات.

واشتمل الحفل على المسيرة الجامعية للخريجين، ثم كلمة الخريجين عبروا خلالها عن شكرهم واعتزازهم لوطنهم ومن ثم لجامعتهم، تلاها عرض مرئي عن تاريخ الخريجين في الكلية.

وهنأ عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور ثامر العسكر, بتخريج ما يزيد عن 2300 طالب من خريجي الكلية وذلك من إجمالي 4300 طالب وطالبة يمثلون ستة أقسام علميّة على مستوى مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، لمختلف وأحدث التخصصات العلمية في الاقتصاد، المحاسبة، التمويل والاستثمار، التأمين وإدارة المخاطر، الأعمال المصرفية، وإدارة الأعمال بمساراته.

وأوضح أن الكلية حرصت منذ تأسيسها على مواكبة مختلف العلوم والمعارف والمهارات في سوق العمل، إيماناً بأهمية المواءمة بين المقررات الدراسية ومتطلبات سوق العمل، وحدّثت خططها الدراسية وفقاً لبرنامج مناهج المستقبل، وأضافت عدداً من المسارات المهمة الجديدة لمواكبة احتياج سوق العمل وما يتم تدريسه في الجامعات العالمية المرموقة.

من جانبه أوضح الدكتور العامري أن الجامعة حرصت انطلاقًا من دورها الوطني والريادي على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المعرفية المستدامة وفق رؤية السعودية 2030، فجعلت إحدى غايات خطتها الإستراتيجية تتمثل في إعداد ” مخرجات ابتكارية وريادية تعزز الاقتصاد المعرفي، وتحقق التنمية المستدامة” من خلال تهيئة البيئة الأكاديمية، وتحقيق متطلبات جودة العملية التعليمية، والسعي الدائم إلى مواكبة التطوير على كافة المستويات البرامجية والمجالات المعرفية، لضمان تعليم ذي جودة عالية، وتخريج أكفاء متميزين بأفضل أدوات بناء المعارف، وأحدث أساليب تنمية المهارات، ليكونوا قوة مؤهلة فاعلة لها تأثيرها الإيجابي في مجتمعهم.