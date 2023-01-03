رئيس جامعة الباحة يرأس الجلسة الخامسة لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي

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رأس معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين أمس، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الخامسة للعام الجامعي 1444هـ.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، واتخذ عددًا من القرارات منها: إقرار القواعد التنفيذية بجامعة الباحة للائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، وإقرار القواعد التنفيذية بجامعة الباحة للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، وإقرار الإجراءات التفصيلية بجامعة الباحة اللازمة لتنفيذ اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات.

كما وافق على استحداث ثلاثة مراكز بحثية و إعادة تسمية “مركز البحوث والاستشارات التربوية” بكلية التربية، ليصبح “مركز الأبحاث في الأعمال والدراسات الإنسانية والتربوية” بجامعة الباحة.