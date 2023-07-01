رئيس جامعة القصيم يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج 1444هـ

المناطق_القصيم

رفع معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1444هـ.

وأكد معالي رئيس الجامعة أن النجاح الكبير الذي تحقق في موسم الحج لهذا العام جاء استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنويًا بفضل الله، ثم بفضل التوجيهات السديدة التي تقوم عليها القيادة الرشيدة حفظها الله منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- لينعم حجاج وقاصدي بيت الله الحرام بالراحة والاستقرار لأداء مناسك الحج، وتسخير الإمكانات كافة في توفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية والمتابعة، وأداء المناسك وفق خطط محكمة وبجودة عالية، وبكل يسر وسهولة.

وقدم “الداود” الشكر لجميع قطاعات الدولة الأمنية والتنظيمية والصحية وفرق العمل التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز وتواجدت في المشاعر المقدسة كافة لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات الصحية والتوعوية والإرشادية، داعيًا الله جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والتقدم والرخاء.