رئيس جامعة الملك خالد: بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس الجامعة وضعنا استراتيجية جديدة بنيت على أساس رؤية 2030 واستراتيجية منطقة عسير

قال الدكتور “فالح السلمي” رئيس جامعة الملك خالد، إن الجامعة تقوم على أسس واستراتيجيات تتوافق مع تحقيق رؤية ولي العهد والقيادة السعودية 2030، لتقدم المملكة في كافة المجالات.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد”، أن قيادات الجامعة اتفقوا على فتح كليات وأقساما وبرامج جديدة توائم استراتيجية منطقة عسير، موضحا أنه سيكون للخريجين فرص وظيفية فيها.

وأوضح أن الاستراتيجية ستعمل على تقليل أعداد قبول بعض التخصصات النظرية وتزويد تخصصات توائم استراتيجية تطوير منطقة عسير.

وأشار إلى وجود برامج تجسير تؤهل أغلب خريجي الدبلوم لإكمال دراستهم، بالإضافة إلى وجود تنسيق مع “التعليم التقني” لعدم تكرار برامج الدبلوم، موضحا أن الجامعة يوجد بها كلية متكاملة للثقافة والفنون في رجال ألمع، وتوجد أقسام لتدريس الموسيقى والمسرح.