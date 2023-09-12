رئيس جامعة الملك خالد يستقبل سفير النرويج

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استقبل معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي – أمس – بالمدينة الجامعية بالفرعاء، سفير مملكة النرويج لدى المملكة توماس ليد بول.

وبحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مقدماً الدكتور السلمي نبذة تعريفية عن الجامعة واستراتيجيتها المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير “قمم وشيم”.

كما ناقش معاليه، أفق التعاون بين الجامعة ونظيراتها من الجامعات والمراكز البحثية النرويجية، في مجالات الأولويات البحثية المعتمدة في الخطة الاستراتيجية للجامعة، وبناء شراكات بحثية نوعية في مجالات البيئة، والسياحة، والمنتجات الطبيعية، كما تم بحث إمكانية توسيع أطر التعاون ليشمل مجال التدريب والتبادل الطلابي، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، سلّم رئيس الجامعة للسفير درعًا تذكاريًّا بمناسبة زيارته.