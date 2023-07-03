رئيس جامعة الملك فيصل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

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رفع معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

وبين معاليه أن هذا النجاح المشرف تحقق بعون من الله تعالى، ثم بما قدمته قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – من جهود جبارة، ورعاية خاصة، وإشراف دقيق، وخطط مدروسة، ومتابعة مستمرة وتوجيه بتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية وتوفير كل ما يحتاجه ضيوف الرحمن، لراحتهم، ومساعدتهم على تأدية حجهم بيسر واطمئنان.

وأفاد الدكتور العوهلي أن النجاح اللافت لموسم هذا العام يضاف لسجل النجاحات السابقة، مشيراً إلى أن نجاح الموسم كشفت عن مدى التكامل والتنسيق الدقيق بين أجهزة الدولة وقطاعاتها المتعددة، وتسخير كل طاقاتها في سبيل راحة قاصدي الرحاب المقدسة.