رئيس جامعة الملك فيصل يفتتح معرض اليوم الهندسي الطبي

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افتتح معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي – اليوم- معرض اليوم الهندسي الطبي، الذي تنظمه كلية الهندسة، وذلك ببهو كلية الهندسة.

ويتضمن المعرض عددًا من الأركان للجهات المشاركة التي تستعرض خدماتها وإمكانياتها الطبية، بالإضافة إلى أركان خاصة بإنجازات ومشاريع وأبحاث الطالبات تتضمن عددًا من الابتكارات النوعية والمميزة، إلى جانب الدورات واللقاءات العلمية في مجال الهندسة الطبية والمسابقات المتنوعة.

وأكد معاليه أن هذه الملتقيات تبرز ماهية صناعة المعرفة في عقول أبنائنا وبناتنا، إلى جانب تجسيد ما يتعلمونه من معارف ومهارات وانعكاسها على واقعهم وإنتاجيتهم العلمية والمعرفية، مشيرًا إلى أن وجود الشركات والمؤسسات بالمعرض له أهمية كبيرة في رعاية وتنمية وتحفيز جهود الطلاب والطالبات، وربط التعليم واحتياجات التنمية و متطلبات سوق العمل.

من جانبه، بيَّن عميد كلية الهندسة الدكتور عادل الدلبحي، أهمية هذا اليوم العالمي لبيان الدور الكبير الذي تلعبه الهندسة الطبية في تطور ونمو القطاع الصحي محليًّا وعالميًّا، وما يسهم به في توعية الطالبات بأحدث ما توصلت له التقنيات في مجال الهندسة الطبية، وكذلك للربط بين منسوبي قسم الهندسة الطبية من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بجهات سوق العمل، إلى جانب خلق بيئة تعليمية مهارية متكاملة تخدم الجهات المعنية.