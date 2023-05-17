رئيس جامعة الملك فيصل يكرم الفائزين في مسابقة البرمجة المحلية

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كرم معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أمس الثلاثاء الفائزين في مسابقة البرمجة المحلية بنسختها الخامسة عشر بمشاركة 50 طالبا وطالبة، وذلك خلال الحفل الذي نظمته كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات في قاعة القبة.

وأوضح الدكتور العوهلي أن التطور الحديث في الذكاء الاصطناعي وما يقدمه من فرص جعلت البرمجة من الموضوعات المهمة في علوم الحاسب وتقنية المعلومات، مشيرا إلى أن المسابقة تكشف للطلبة عن مدى قدراتهم وتميزهم في هذا المجال، وتمنحهم مهارات إضافية تمكنهم من خدمة هذا المجال العلمي المهم.

من جانبه بين عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور حسن القحطاني، أن المسابقة تهدف إلى تنمية روح المنافسة بين الطلاب والطالبات في الجامعة وتطوير قدراتهم البرمجية إلى جانب تطوير قدرة الطلبة على التفكير المنطقي وتعزيز علاقة الطلبة بأعضاء هيئة التدريس والعمل كفريق، مفيدا أن الكلية سعت في هذه النسخة من المسابقة إلى توسيع نطاقها لتشمل الطلبة من كافة كليات الجامعة؛ لتشجيعهم على صقل مهاراتهم البرمجية وتسليط الضوء على مواهبهم، حيث استهدفت تطوير مهارات الطلبة في البرمجة وحل المشكلات، وتهيئتهم وإعدادهم للمنافسة في المسابقات الوطنية والإقليمية والعالمية.