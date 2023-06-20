رئيس جامعة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب الكلية الجامعية بحقل

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رعى معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي، مساء أمس حفل تخريج 64 طالباً في عدد من التخصصات العلمية، ضمن الدفعة الـ 11 من طلبة الكلية الجامعية بمحافظة حقل, وحضور محافظ حقل خالد الخريصي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة, وأولياء أمور الطلاب والأهالي, وذلك على مسرح الكلية.

وقال عميد الكلية الجامعية بحقل الدكتور محمد زغيبي في كلمته: نزف لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وللوطن البشرى بجيل يعانق السحاب همة ولا يرضى بغير القمة، جيل مددهم المحابر وغايتهم أعلى المنابر، وقفوا ها هنا اليوم ومنوط بعاتقهم العرفان والوفاء والعزه والإباء والرفعة والنماء لوطنهم وطن الخير والعطاء، وقفوا كلهم الزراع والمنجل والأداة والمعول، ما بين النقيضين وقفوا كالخيط الأبيض، بين ليل الجهل ونهار العلم، متحصنين بعلم ثمين، وبثبات متين رزين، فساروا جميعاً على طريق ممهدة، وجامعات مشيدة ، وحقوق محفوظة، وأمن مستتب، ورعاية وطب.

وكان الحفل الخطابي قد بدأ بآيات من القرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجين وكلمة الخريجين التى ألقاها الطالب محمد الريس عقبها أوبريت، واختتم الحفل بتكريم المتفوقين من الطلاب إلى جانب تكريم شركاء النجاح من الجهات الحكومية.