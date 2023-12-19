رئيس جامعة جدة يدشن باقة من المشاريع والمبادرات بفرع الجامعة بمحافظة الكامل لتعزيز التنمية المستدامة

المناطق-واس

دشن معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان اليوم، باقة متنوعة من المشاريع الأكاديمية والبحثية، والمبادرات التنموية، وتوقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون والشراكات مع عدة جهات حكومية، ووضع حجر الأساس لبدء الأعمال في مشروع تطوير الشبكة الكهربائية والبنية التحتية في فرع جامعة جدة بمحافظة الكامل، وذلك في إطار خطة الجامعة الشاملة لتطوير التخصصات الأكاديمية بفروع الجامعة وربط برامجها بسوق العمل وتعزيز المهارات المهنية وإدراجها ضمن المناهج الأكاديمية.

كما دشن معاليه فرعاً للكلية التطبيقية دعماً للميزة التنافسية المستدامة بفروع الجامعة عن طريق تبني سياسة أكاديمية وتدريبية قائمة على تناغم البرامج ودمج المسابقات العلمية لتخريج أجيال متعددة المهارات ومؤهلة للتعامل مع كل ما هو جديد في سوق العمل .

ودشن الحميدان أثناء زيارته لفرع محافظة الكامل “وحدة البحث والابتكار” بالفرع والتي تسعى إلى إرساء منظـومة متميزة للبحـــث العلمي والابتكار قادرة على إنتاج المعرفــــة وتوظيفها بما يخدم الاحتياجات المحلية والتنموية والوطنية الحالية والمستقبلية وبما يعزز فرص التنمية المستدامة وذلك وفقاً لأولويات البحث العلمي بالجامعة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتضم ثلاثة مسارات أساسية، هي استدامة البيئة، علوم الغذاء والأمن الغذائي، والدراسات التنموية.

وإيماناً من جامعة جدة بأهمية دور الكراسي العلمية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وصناعة المعرفة واقتصادياتها، فقد دشن الدكتور الحميدان “كرسي جامعة جدة لتنمية محافظة الكامل، والذي يهدف إلى توفير بيئة بحثية مبتكرة تولد المعرفة وتنتجها عن طريق تبني المنهجية العلمية المؤصلة لدعم التنمية والاستدامة في محافظة الكامل بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتوجهات جامعة جدة في خدمة المجتمع و تحقيق الريادة البحثية محلياً ودولياً.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، واستكمالاً لسلسلة الإنجازات التي تم تتويجها في ذلك اليوم، فقد وقع معالي رئيس جامعة جدة خلال زيارته لفرع محافظة الكامل ثلاث اتفاقيات تعاون مع عدة جهات حكومية شملت مكتب وزارة البيئة والزراعة بمحافظة الكامل، ومكتب التعليم العام بالمحافظة، ومستشفى الكامل العام. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز أسس التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسات خدمة المجتمع بالمحافظة وتسخير إمكانات الجامعة وخبراتها الأكاديمية في تنمية المحافظة وتطويرها في إطار شراكة إستراتيجية مثمرة وبناءة.

وتفعيلاً للشراكة القائمة بين فرع جامعة جدة وبلدية محافظة الكامل، فقد دشن معاليه خلال زيارته للفرع مبادرتي “حضاريون” و”تدوير” كمبادرات تطوعية إستراتيجية مستدامة يسعى الفرع من خلالهما للارتقاء بالمشهد الحضاري والبصري بالمحافظة من جهة، وتحقيق الاسـتـدامة البـيئيـة والمحافظة على الموارد الطبيعيـة والحد من التلـوث بمختلـف أنـواعـه من جهة أخرى.