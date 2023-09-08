رئيس جامعة نجران : إعلان تأسيس منظمة عالمية للمياه يؤكد دور المملكة الريادي

المناطق-نجران

أكد رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، يأتي استجابةً للتحديات التي يواجهها العالم في مجال المياه، الأمر الذي يستدعي التطوير والتكامل للعمل المشترك بين الدول والمنظمات في هذا المجال.

وأوضح الدكتور الخضيري أن إعلان سمو ولي العهد يثبت دور المملكة الرائد في مواجهة كافة التحديات التي تواجه العالم وأبرزها قضية المياه، ومتوافقًا مع مبادراتها بتأسيس مشاريع نوعية لخير حياة البشرية في أرجاء العالم، مشيرًا إلى أن المنظمة ستسهم في إيجاد الحلول لقضية الموارد المائية لضمان استدامتها وتيسير وصول الجميع إليها.