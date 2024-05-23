رئيس جامعة نجران يكرّم الطالبة غيداء اليامي لحصولها على الميدالية الذهبية في آيتكس 2024

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كرّم رئيس ‫جامعة نجران‬ الدكتور عبدالرحمن الخضيري بمكتبه أمس، الطالبة غيداء اليامي؛ لحصولها على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا ‫آيتكس2024‬، الذي أقيم في ماليزيا.

وعدَّ رئيس الجامعة هذا الإنجاز مصدر فخر للجامعة وبداية لنجاحات قادمة في مسيرة الطالبة التعليمية، وحافزاً لطلبة الجامعة على المنافسة في المسابقات المحلية والعالمية، وتمثيلهم للمملكة في المحافل الدولية، مثمناً جهود عدة جهات في الجامعة لاحتضانها الطالبة ودعمها لتحقيق هذا المنجز الوطني.

يذكر أن مشاركة الطالبة تمثلت في تصميم جهاز لخلط الألوان المائية متصل لاسلكياً بتطبيق تعليمات مخصص للأجهزة المحمولة، يهدف إلى قراءة أسماء الألوان وتحديد مكانها في الصورة باستخدام الصور ومفاهيم الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي‬، وأظهرت النتائج كفاءة التطبيق للإسهام في مساعدة المصابين بعمى الألوان على الرسم التقليدي دون مساعدة مرشد.