رئيس جمعية تحفيظ القرآن في العارضة: الجمعية تخدم أكثر من 2 ألف طالب وطالبة في المحافظة

أكد رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة العارضة “يحيى اللغبي”، أن الجمعية تخدم أكثر من 2 ألف طالب وطالبة في المحافظة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الجمعية تقدم خدماتها للطلاب والطالبات من أبناء المحافظة، في حفظ ومراجعة القرآن الكريم وتجويده، بالإضافة إلى إعطاء الإجازات عن مشايخ الجمعية للطلاب.

وبين أن هناك 120 معلم يقومون على تقديم الخدمات اللازمة إلى طلاب وطالبات المحافظة.