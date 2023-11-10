رئيس جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه سمو نائب أمير المنطقة

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وصل إلى الرياض اليوم، دولة السيد أبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.

وكان في استقبال دولته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني، وسفير جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديموقراطية لدى المملكة لينشو ايالا باني، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.