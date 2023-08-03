رئيس جمهورية الباراغواي يستقبل وزير الاستثمار

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استقبل فخامة رئيس جمهورية الباراغواي ماريو عبدو بينيتيز اليوم،معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح.

ونقلَ معاليه خلال الاستقبال تحياتِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود،وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته،ولحكومة وشعب جمهورية الباراغواي.

وجرى -خلال الاستقبال- استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها في مجال الاستثمار.

من جهة أخرى،شارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة الذي ناقش خلاله مع ممثلي القطاع العام والخاص من البلدين عددًا من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والباراغواي.

واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار وأوجه التعاون الاستثماري بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات في ظل وجود فرص واعدة في كلا البلدين.

والتقى الفالح -خلال زيارته- معالي وزير الصناعة والتجارة في جمهورية الباراغواي لويس ألبرتو كاستيليوني،حيث جرى -خلال اللقاء- مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين،وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين.