رئيس جمهورية السنغال يزور المسجد النبوي

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زار فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال اليوم, المسجد النبوي الشريف, حيث أدى الصلاة فيه، وشرُف بالسّلام على رسول – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله عند المسجد النبوي الوكيل المساعد للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان عسيري، وعدد من المسؤولين من وكالة شؤون المسجد النبوي، وقوة أمن المسجد النبوي.

وكان فخامة رئيس جمهورية السنغال قد وصل في وقت سابق اليوم إلى المدينة المنورة، وكان في استقباله في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعددٌ من المسؤولين.