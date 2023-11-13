رئيس جمهورية العراق يزور مشروع سد وادي جازان

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زار فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق اليوم، مشروع سد وادي جازان يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والوفد المرافق لفخامته.

وكان في استقباله, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وعدد من المسؤولين.

واستمع فخامته لشرح عن مشروع سد وادي جازان ومركز الأبحاث الزراعية والخدمات التي يقدمها للمزارعين بالمنطقة في مختلف المجالات الزراعية والبحثية الهادفة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي بالمنطقة والمناطق المجاورة وتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية التي يحتاجها المزارع والمستثمر وفقًا لأحدث الوسائل والطرق العلمية.

وأعرب عن سعادته بزيارة المشروع وما شهده فيه بوجه خاص، والقطاع الزراعي بالمنطقة بوجه عام من تطور وتنوع في المنتجات الزراعية.

رافق فخامة الرئيس العراقي خلال الزيارة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفيرة العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل.