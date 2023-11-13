رئيس جمهورية العراق يصل إلى جازان

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وصل إلى جازان اليوم، فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالله الدولي بجازان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزير بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

ويرافق فخامته خلال زيارته للمنطقة معالي وزير التجارة الوزير المرافق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وسفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل.

وكان فخامته قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم , حيث كان في وداعه عدد من المسؤولين.