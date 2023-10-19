رئيس جمهورية الفلبين يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

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وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين والوفد المرافق له للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين هشام بن سلطان القحطاني، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية الفلبين لدى المملكة روميل أريمان روماتو، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.