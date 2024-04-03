رئيس جمهورية القمر المتحدة يصل إلى المدينة المنورة

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وصل فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة , اليوم , إلى المدينة المنورة، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرّف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي , ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي.