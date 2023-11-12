رئيس جمهورية القمر المتحدة يغادر المدينة إلى جدة

المناطق_

غادر فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة اليوم، المدينة المنورة وذلك بعد مشاركته في القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية والاسلامية إلى جدة لآداء مناسك العمرة .

وكان في وداع فخامته في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.