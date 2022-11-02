رئيس جمهورية القمر: نتطلع لمساهمة قمة الجزائر في دفع العمل العربي المشترك على جميع الأصعدة

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أكد رئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، اليوم، تطلع بلاده إلى مساهمة القرارات التي توجت بها القمة العربية في دورتها ال31 في تعزيز ودفع العمل العربي لمشترك على مختلف الأصعدة.

وأوضح رئيس جمهورية القمر في كلمة ألقاها خلال أعمال اليوم الثاني للقمة العربية أن جمهورية القمر المتحدة “يحدوها الأمل بأن يثمر اللقاء بين الأشقاء إلى نتائج إيجابية على العمل العربي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعوب العربية, بل وللعالم أجمع”.

ودعا عثماني الأطراف الدولية الفاعلة إلى مزيد من الضغوط على الاحتلال الصهيوني للحيلولة دون استمرارها في سياسة الاحتلال والتنكر للشرعية الدولية، مثمنًا التوصل إلى اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية الذي تم التوقيع عليه بالجزائر شهر أكتوبر الماضي .

وتطرق رئيس جمهورية القمر إلى اهتمام بلاده بتعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون مع الدول العربية في المجالات كافة داعيا القادة العرب إلى المشاركة في الندوة الحكومية المقررة بجزر القمر شهر ديسمبر المقبل لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين المنعقد في 2019 بباريس لتمكين الحكومة القمرية من القيام بتمويل خططها التنموية لجعل البلاد دولة صاعدة .