رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة

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وصل فخامة الدكتور محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف والوفد المرافق له، اليوم المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي.