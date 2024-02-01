رئيس جمهورية بنغلاديش يستقبل رئيس مجلس الشورى

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استقبل فخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية في مقر الرئاسة بالعاصمة دكّا اليوم، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية.

ورحب فخامته في بداية الاستقبال برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مُشيداً بالدور الهام الذي تقوم به المملكة كدولة رائدة في العالم الإسلامي والعالم أجمع.

من جانبه عبر الدكتور آل الشيخ خلال الاستقبال عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا أن زيارته لجمهورية بنغلاديش الشعبية تأتي في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتوطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنغلاديش الشعبية وتعزيز العلاقات بين مجلس الشورى وبرلمان بنغلاديش الشعبية.

وقد جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال أعضاء المجلس المرافقين لمعالي رئيس مجلس الشورى الأستاذ خالد بن محمد البواردي، والدكتور خالد بن محمد السيف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان.