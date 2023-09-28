رئيس جمهورية غويانا التعاونية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

المناطق_واس

استقبل فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، في القصر الرئاسي بالعاصمة جورج تاون، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية غويانا التعاونية.

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية بالمزيد من التقدم والازدهار.

‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي نائب رئيس جمهورية غويانا التعاونية بهارات جاغديو، ومعالي وزير خارجية جمهورية غويانا التعاونية هيو هلتون تود، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.