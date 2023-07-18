رئيس جمهورية كازاخستان يغادر المدينة المنورة

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غادر فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان المدينة المنورة اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدّى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداع فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله الشحن،ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ,وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.