رئيس جمهورية كوريا يشهد” لقاء الأجيال ” بجامعة الملك سعود

المناطق_واس

قام فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا , بزيارة اليوم , لجامعة الملك سعود , شارك خلالها في فعالية ” لقاء الأجيال ” مع عدد من الطلاب والطالبات , بحضور معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الجامعة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان ومعالي رئيس الجامعة بدران العمر.

وأعرب الرئيس الكوري عن سعادته بهذا اللقاء مع شباب المملكة , منوهاً برؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها لعدد من القطاعات الحيوية ليكون الشباب والأجيال القادمة مشاركاً في بناء المستقبل السعودي، متمنياً للجميع التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية.

حضر المناسبة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الوزير المرافق والوفد الرسمي المرافق لفخامته.