رئيس جمهورية كينيا يستقبل وزير الاستثمار

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استقبل فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيروبي أمس، معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، والوفد المرافق له، وذلك على هامش ملتقى الأعمال الكيني السعودي.

ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بنسلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها في مجال الاستثمار.

وناقش ملتقى الأعمال الكيني السعودي الذي عقد بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي وزيرالاستثمار والتجارة والصناعة الكيني موسى كوريا والمسؤولين الحكوميين، ومشاركة ممثلي القطاع العام والخاص من البلدين عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية كينيا.

وأكد الملتقى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في القطاعات المصرفية، والبناء والطاقة، والضيافة، والزراعة، والتكنلوجيا.

واستعرض الملتقى العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار وأوجه التعاون الاستثماري بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات في ظل وجود فرص واعدة في كلا البلدين.