رئيس جمهورية مصر العربية يغادرُ المدينةَ المنورةَ

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غادر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس جمهورية مصر العربية، المدينة المنورة اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدَّى الصلاة فيه, وتشرَّف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداع فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل،نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ونائب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء يوسف الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.