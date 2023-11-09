رئيس جمهورية موريتانيا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

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وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد بن عايد البلوي، والقائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة محمدن ولد أبود، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.