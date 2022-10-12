رئيس جنوب أفريقيا يزور المملكة السبت المقبل

المناطق- د.ب.أ

يصل إلى جدة يوم السبت المقبل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم يومين.

وقال مصدر دبلوماسي في سفارة جنوب أفريقيا في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) اليوم ان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان سيعقد اجتماعا مع الرئيس سيريل رامافوزا والوفد المرافق له ” يتركز بصفة أساسية على توسيع دائرة التعاون بين البلدين في شتى المجالات إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية “.

وأضاف المصدر أن “في مقدمة تلك التطورات الوضع على الساحة اليمنية والحرب بين روسيا وأوكرانيا والملف النووي الإيراني وقضايا المناخ وأجندة قمة دول مجموعة العشرين المقرر عقدها في إندونيسيا الشهر المقبل “.

وأشار المصدر إلى توافق وجهة نظر الرياض وكيب تاون حول أهمية استمرار موقف البلدين “المحايد” من الصراع الروسي الأوكراني “والدعوة إلى تسوية سلمية عن طريق الوساطة” .

وتتهم جنوب أفريقيا الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى بالتركيز على الصراع في أوكرانيا على حساب الأزمات في جميع أنحاء العالم.