رئيس دولة الإمارات وملك مملكة البحرين يبحثان خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة والأزمة الإنسانية بغزة

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال اتصال هاتفي، مساء الأحد، مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، إضافةً إلى استعراض الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية بمختلف الطرق الممكنة، وبشكل مستدام ودون عوائق.