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رئيس دولة الإمارات ونائبه يهنئان ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 28 سبتمبر 2022 - 10:31 صباحًا

المناطق_الرياض

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 28 سبتمبر 2022 - 10:31 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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