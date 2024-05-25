رئيس دولة الإمارات يهنئ نادي العين بالفوز التاريخي بلقب أبطال آسيا

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هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، نادي العين الإماراتي، بالإنجاز التاريخي، وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر الشيخ محمد بن زايد على حسابه الشخصي، فور فوز العين بنهائي البطولة، عبارة “الناموس”، والتي تقال للفائز باللهجة الإماراتية الأصيلة.

وأضاف في تغريدة أخرى:”أهنئ فريق نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أداء متميز وروح عالية. هذه البطولة تمثل إنجازاً كبيراً للرياضة الإماراتية، وحافزاً على المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية. كما أشيد بأداء فريق يوكوهاما مارينوس الياباني والروح الرياضية التي سادت المباراة وجسدت الهدف الحقيقي لمثل هذه المنافسات”.

من جهته، هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، نادي العين بالإنجاز الكبير.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي: “اليوم الإمارات عيناوية .. والخليج عيناوي .. وآسيا عيناوية .. ألف مبروك لرئيس الدولة ولشعبنا فوز العين بكأس آسيا .. مباراة جميلة .. وروح قتالية .. وفوز مستحق .. وذكريات جميلة لتفوق الكرة الإماراتية عادت اليوم “.

وانتصر العين بنتيجة عريضة، قوامها خمسة أهداف لهدف، على يوكوهاما إف مارينوس الياباني، في نهائي البطولة، مساء السبت.

وكان آخر لقب آسيوي للعين قد تحقق عام 2003، وتكرر الإنجاز ليلة السبت، بعد 21 عاما.